‘A pesca di emozioni’ al Masini con gli Eccentrici Dadarò

Domani alle 16, per la rassegna Favole, la compagnia Eccentrici Dadarò presenta, al teatro Masini di Faenza, ‘A pesca di emozioni’, spettacolo di clownerie e pantomima liberamente ispirato a ‘I colori delle emozioni’ di Anna Llenas, scritto dagli interpreti Umberto Banti e Simone Lombardelli con il regista Dadde Visconti. È la storia di due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì che risiedono le emozioni.

Biglietti 5 euro; gratis per bambini fino a 3 anni. I tagliandi sono in vendita dalle 15 di oggi nella biglietteria del Masini.

Prevendite online: www.vivaticket.it. Info: www.accademiaperduta.it.