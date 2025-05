"A pezzi sono finiti. Fratelli d’Italia e Forza Italia"

"Non è il centrodestra ad essere ‘finito in pezzi’, come afferma il Partito repubblicano. A finire in pezzi è solo una sua componente, quella rappresentata da Fratelli d’Italia e Forza Italia, che si è voluta distinguere per una deplorevole contrapposizione con l’altra parte del centrodestra confluita in una coalizione seria e pragmatica, Lega con Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia. A Fratelli d’Italia e Forza Italia non ha fatto certamente un bel servizio il candidato sindaco Nicola Grandi che si è lasciato andare a dichiarazioni sopra le righe e inopportune, chiaramente indirizzate a screditare le altre forze civiche e politiche scese in campo contro la coalizione di sinistra. Segno evidente di una intrinseca debolezza di Grandi". Lo sostiene la candidata della Lega Elena Marin nella lista Lega, Ancisi Sindaco e Popolo della Famiglia. Il pericolo sarebbe la vittoria "di Barattoni e della sua abborracciata coalizione".