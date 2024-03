Entra nel vivo la nuova stagione di ’A piedi nel Parco della Pietra di Luna’, il programma di escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola promosso dall’Ente di gestione Parchi e Biodiversità - Romagna e realizzato in collaborazione con le Guide del Parco.

Il programma per la primavera-estate promuove le proposte di un gruppo di professionisti, selezionati direttamente dall’Ente, che mettono la loro competenza a disposizione di chiunque voglia vivere in sicurezza esperienze uniche in contesti naturali. Il nuovo calendario conta 25 appuntamenti - da marzo a fine luglio - e comprende escursioni di tutti i tipi e per ogni livello di difficoltà alla scoperta di un territorio ricco e vario, che a settembre 2023 è stato riconosciuto dall’UNesco come Patrimonio dell’umanità.

Per domenica 17 marzo ’A piedi nel Parco della Pietra di Luna’ propone una escursione ad anello di circa 12 km che da Crivellari, affascinante borgo con case in gesso e selce risalenti al XIII secolo, condurrà i partecipanti lungo panoramici sentieri - tra cui il suggestivo percorso dei Cristalli - fino a raggiungere antiche cave romane, Monte Mauro e Monte della Volpe. Tutte le proposte sul sito www.parchiromagna.it.