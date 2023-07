A Pinarella si è attivato il posto di polizia

Da lunedì ha riaperto per l’estaste il posto di polizia di Pinarella, in viale Tritone 13, che resterà attivo fino al 28 agosto in considerazione dell’importante flusso di turisti lungo la costa. Oggi si terrà l’inaugurazione.

Il questore di Ravenna Lucio Pennella ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, che interesseranno in particolar modo il comprensorio cervese. I poliziotti impiegati in queste attività avranno la loro base a Pinarella e saranno affiancati da 17 colleghi in servizio in altre sedi, aggregati a Ravenna per potenziare i servizi a presidio del territorio per la stagione estiva.