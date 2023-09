A Pisignano si chiude la rassegna di spettacoli di burattini

Ultimo appuntamento della rassegna estiva 2023 domani a Pisignano di Cervia (Piazzale Fontana alle 20.30), in collaborazione col Consiglio di Zona – Asd. Grama e Associazione Fontana, per la kermesse estiva dei burattini ideata da Vladimiro Strinati. Otto date baciate da un ottimo successo di pubblico. "Il riscontro, sia in termini numerici che di soddisfazione - conferma Strinati – è stato ottimo, segno che l’interesse per il teatro di figura è vivo e vegeto". A salire sul palco per l’ultimo spettacolo della stagione sarà il padrone di casa, Vladimiro Strinati, con lo spettacolo “Fagiolino e Sganapino contro la Zanzara Tigre” per la regia di Danilo Conti. La commedia segue le avventure di Fagiolino e Sganapino, una coppia comica, che inconsapevolmente affrontano la terribile Zanzara Tigre allevata dal malvagio Brigante Spaccateste.