A Ponte Nuovo inaccessibile lo stallo dei disabili

Andiamo ribadendo da molto tempo come la manutenzione delle strade ormai diventate dei colabrodo e la (non)cura del verde rappresentino l’anello debole di una catena purtroppo arrugginita. Basta percorrere il nostro territorio per rendersi conto di come la situazione sia davvero pericolosa, oltre che indecorosa per i percorsi stradali. E purtroppo in questo quadro non c’è mai limite al peggio, e solo per fare un esempio, basta andare davanti alla farmacia comunale di Ponte Nuovo per avere una reale conferma.

In via 56 Martiri dalla parte opposta della strada in cui è ubicata la farmacia comunale esiste un parcheggio dotato di uno stallo riservato ai portatori di handicap. Una corretta applicazione delle normative specifiche in materia le quali prescrivono che per ogni 50 posti auto o frazione di 50, deve essere riservato almeno un posto auto per disabili munite di contrassegno. Purtroppo, tuttavia, se da un lato vi è stato da parte dell’amministrazione comunale il pieno rispetto delle normative, dall’altro abbiamo costatato come la piazzola in oggetto sia totalmente impraticabile a causa di una folta selva di arbusti e erbacce che a vista d’occhio superano l’altezza di una persona. Tale situazione fa pensare ad una mancato sfalcio da numerosi mesi se non addirittura di anni.

Gianfranco Spadonicandidato al Consigliocomunale Lista per Ravenna