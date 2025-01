A Porto Fuori la sfilata canina: i bambini in giuria

Ultimi appuntamenti di ’Ti Porto Fuori il Natale!’ Con gli Allegri Genitori in piazza dell’Incontro a Porto Fuori, ieri sera c’è stata la cena e Musicabaret con “Davide Lazzarini e quell’altro” Domani, alle ore 11, giorno della Befana, ci sarà la sfilata canina amatoriale con giuria composta dai bimbi del paese. Per iscrivere i cani alla sfilata o ai bimbi per la giuria, telefonare al 338-8881788. Alle ore 13 si pranza con piadina alla porchetta o salsiccia, mentre alla 15 l’appuntamento è con la Befana che distribuirà le calze ai bimbi e alle 16 si conclude con i Bomboloni Caldi un mese di attività per grandi e piccoli.