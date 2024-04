A processo due giovani stranieri

Dietro a tutto, c’era un vortice di matrimoni combinati per fare ottenere il permesso di soggiorno a extracomunitari in cambio di danaro. Un sodalizio formato da almeno cinque persone al cui vertice, secondo la procura, c’era un 35enne kosovaro. Ed è per quest’ultimo e per un connazionale 31enne che ieri mattina è entrato nel vivo il processo che li vede imputati a vario titolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per estorsione. Secondo l’accusa, il 35enne aveva infatti iniziato a minacciare una giovane romena del gruppo e il nuovo fidanzato ravennate di lei in quanto la donna voleva avviare le pratiche di separazione da uno straniero prima che questi ottenesse il permesso di soggiorno.

La romena - una 36enne residente alle porte della città - figura parte civile con l’avvocato Giovanni Scudellari (ieri sostituito dalla collega Giorgia Montanari) chiedendo almeno 10 mila euro di danni. Lo stesso legale, assieme alla collega Eleonora Raggi, l’aveva rappresentata in occasione del patteggiamento a otto mesi per la storia dei matrimoni combinati. Stessa pena avevano patteggiato una 25enne romena e un 23enne di origine straniera ma nato a Piacenza (per entrambi avvocato Carlo Benini). Da ultimo un 30enne kosovaro aveva patteggiato due anni (avvocato Fabio Schino).