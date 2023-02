"A quelle condizioni il bando andrà deserto"

La gestione del bar del parco pubblico di via Ciro Menotti a Marina di Ravenna, lo assicurano dal comando dei Carabinieri per la biodiversità di Punta Marina, verrà nuovamente messa al bando, ma ancora non è stata decisa la data, né se le condizioni rimarranno le stesse del passato. L’ultimo bando, nel 2020, è andato deserto. "Non poteva essere diversamente – osserva Elena Marin, ultima gestrice del locale prima della chiusura nel 2016 – perché rimangono a carico degli eventuali vincitori tutti i costi per sanare e mettere a norma la struttura".

Sì, perché il problema del bar del parco di Marina è che non è mai stato accatastato, in pratica non esiste nei documenti. A causa di questa anomalia Elena Marin è ancora in causa con il Demanio, dal quale, spiega, vorrebbe ottenere "tutto il denaro speso per adeguare e ripristinare una struttura che praticamente non esiste". La donna ha gestito il locale nell’estate del 2015. "Quando ho vinto il bando – ricorda – proposi al Demanio di buttare giù la struttura e di rifarla in regola, ma non se n’è fatto niente. Ho rifatto e messo a norma gli impianti, oltre ad altri lavori, ho speso diverse decine di migliaia di euro, poi il Comune mi ha spiegato che non c’era l’agibilità e che non avrei potuto continuare. Sono andata avanti grazie a due proroghe, ma alla fine il bar è stato chiuso". Dal settembre del 2016 non ha più riaperto, nonostante le proteste degli abitanti della località e il dispiacere di Elena Marin che lì avrebbe continuato a lavorare volentieri. "Per anni – continua – la situazione è andata avanti così, finché non sono arrivata io. Le licenze erano state liberalizzate e quindi ho dovuto farne una nuova e mentre recuperavo la documentazione necessaria è venuta fuori l’anomalia. Ad un certo punto si era anche prospettata la possibilità di una sanatoria con una spesa contenuta, circa 10mila euro, ma all’epoca aveva speso 30mila euro per mettere a posto il bar e non me la sono sentita, anche perché bisognava tra l’altro anticipare almeno due anni di mensilità al Demanio".

Ora il bar è un rudere abbandonato e fatiscente, nel 2016, dopo la chiusura, ha subìto anche un incendio che lo ha danneggiato in maniera consistente. Non bastasse l’anno successivo il crollo di un pino, senza fortunatamente che nessuno si facesse male, è stato il colpo di grazia. Il parco per diversi mesi è stato chiuso per verificare le condizioni di tutte piante e per pianificare un’eventuale messa in sicurezza. Ora le transenne circondano la zona del bar e l’area verde di pertinenza.

Difficile prevedere quando verrà pubblicato un nuovo bando, più semplice immaginare che anche la prossima estate la struttura continuerà a essere chiusa e inagibile, nonostante i tanti frequentatori di quella storica area verde di Marina di Ravenna.

Annamaria Corrado