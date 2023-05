"A rallentare il deflusso dell’acqua sono anche alta marea e vento"

Per smaltire la piena di un fiume fondamentale è la velocità di deflusso dell’acqua verso il mare. Oltre a quelle di cui parliamo in altro articolo, ci sono anche altre due cause che possono rallentare la corsa del fiume alla foce, ovvero l’alta marea e il mare ‘gonfiato’ dal vento. Non tutte le maree, che come si sa, si presentano due volte al giorno, hanno le stesse caratteristiche (anche temporali) e solo di volta in volta può essere stimata l’altezza massima. Più è alta, più può rallentare il deflusso. "Ma non più di tanto - spiega Claudio Miccoli - nel senso che al massimo può incidere per circa quattro chilometri verso l’entroterra perché nel nostro territorio le quote di piena sono più alte del livello del medio mare e quindi riescono a sfondare, sia pure, in prossimità della foce, con velocità più bassa". L’alta marea incide solo sui fiumi? "No, incide soprattutto sulla fitta rete dei canali dei Consorzi di Bonifica. Questi ne risentono eccome, con tutte le conseguenze del caso. Se l’acqua non defluisce velocemente verso il mare, le campagne restano allagate e i canali esondano e allagano gli abitati come Fornace Zarattini, come nel 1966 quando ruppe il Montone a Prada. L’acqua non cambia mai direzione, da monte scende sempre a valle! Solo che allora a Fornace Zarattini c’erano poche case e lungo la Faentina fino al passaggio a livello erano solo campi. I canali dei Consorzi sono stati costruiti nel tempo con lo scopo di drenare i campi e smaltiscono o per gravità (e l’alta marea li ferma) o col sistema delle idrovore e l’alta marea le rallenta. In più queste sono dimensionate allo smaltimento della pioggia critica, non per smaltire l’acqua di un fiume in rotta. Per questo i Consorzi dovranno prevedere duplicazioni o sistemi idrovori sempre più potenti". Se poi all’alta marea si somma l’eventuale burrasca marina, allora il problema si aggrava… "Soprattutto il vento di scirocco che gonfia l’Adriatico e lo spinge verso nord…l’acqua alta a Venezia è la conseguenza più evidente".

c.r.