A Ravenna arriva. Gianpaolo Patruno . Pennella a Modena

Gianpaolo Patruno sarà il nuovo questore designato per Ravenna. Cinquantacinque anni, dirigente superiore della Polizia di Stato, arriva dalla Questura di Macerata, che ha guidato da maggio 2024. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ha iniziato la carriera a Napoli, per poi operare a lungo in Puglia: a Bari ha diretto reparti della Squadra Mobile e della Polizia Stradale, e ha prestato servizio anche al Centro operativo DIA e al commissariato di Cerignola. Da primo dirigente ha lavorato a Benevento e Andria, quindi è stato vicario del questore a Pistoia, Campobasso e Reggio Emilia. Dal 2024 ha diretto il Servizio tecnico-logistico della Polizia a Firenze. L’attuale questore di Ravenna, Lucio Pennella, sarà invece destinato alla guida della Questura di Modena. Gli avvicendamenti avverranno a breve, già dal primo luglio.