A Ravenna da 17 anni e ben integrato:: "No all’espulsione"

Nei suoi confronti non era stato compiuto il necessario vaglio ma ci si era limitati a evidenziare che c’erano a suo carico precedenti di polizia e che la richiesta di rinnovo era tardiva. Inoltre il diretto interessato aveva già fatto domanda di protezione speciale: quindi in ogni caso non avrebbe potuto essere espulso fino all’esito della procedura.

È quanto in buona sostanza rilevato dal giudice di pace Anna Maria Venturelli nelle sentenza, depositata nei giorni scorsi, attraverso la quale è stato accolto il ricorso di un cittadino di origine extracomunitaria - che vive a Ravenna e che fa il benzinaio - con contestuale annullamento del provvedimento di espulsione adottato dalla prefettura il 23 gennaio scorso. In particolare l’uomo, tutelato dall’avvocato Andrea Maestri, era stato portato in Italia quando aveva 8 anni ed era stato poi abbandonato dai genitori. Quindi per 17 anni aveva vissuto in regola per poi vedersi notificare un decreto di espulsione perché non aveva rinnovato in tempo il permesso di soggiorno e perché aveva anche maturato precedenti di polizia.

Secondo il legale dell’uomo, tuttavia, la sua situazione non era stata valutata: lui è pienamente integrato sul territorio ravennate, ha regolare contratto di lavoro e si trova in Italia dal 2008 senza avere mai riportato alcuna condanna penale. Inoltre ha presentato domanda di protezione speciale: di conseguenza la specifica legge del ’98 ne impedirebbe l’espulsione. Secondo la prefettura, il permesso di soggiorno risultava scaduto il 22 febbraio 2024 senza ulteriore richiesta di rinnovo. Il giudice ha però evidenziato che l’uomo ha "verosimilmente perso qualsiasi rapporto con il Paese d’origine". Il suo radicamento in Italia andava cioè valutato in maniera congrua a fronte di una "mancata presentazione della domanda di rinnovo e alcuni precedenti di polizia" senza peraltro condanne.