A Ravenna la ricerca per il tumore del colon retto

L’Oncologia dell’ospedale di Ravenna in prima linea per la ricerca di alto livello sui tumori del colon retto. In questi giorni il primario del reparto Stefano Tamberi ha partecipato a Madrid al congresso annuale dell’Esmo (foto) (Società europea di oncologia) sulla sperimentazione del progetto Pegasus, per il trattamento post-chirurgico del tumore al colon. Lo studio rivela che dopo la rimozione chirurgica del tumore primario, in circa un terzo dei pazienti con cancro del colon stadio III e II ad alto rischio permane una malattia micrometastatica radiologicamente invisibile ma diagnosticabile con la biopsia liquida, una nuova tecnologia in grado di determinare la presenza del dna del tumore nel sangue del paziente e ripetibile nel tempo permettendo così di personalizzare la scelta della terapia nel singolo individuo. Il nostro è uno degli ospedali in cui è stato portato avanti lo studio, che ha riguardato 135 pazienti in 11 centri, sparsi tra Italia e Spagna