A Ravenna nasce l’archivio Demetrio Stratos

L’archivio di Demetrio Stratos, il grande musicista e ricercatore della voce scomparso nel 1979 a 34 anni, trova casa a Ravenna, a Palazzo Malagola, il centro internazionale di ricerca vocale e sonora diretto da Ermanna Montanari e Enrico Pitozzi. La Regione e il Comune di Ravenna hanno portato a termine l’acquisizione di materiale prezioso, registrazioni audio e video, lettere, documenti, manifesti, oggetti personali e utilizzati durante i concerti e le performance, documentazione manoscritta, appunti, fotografie, abiti, libri, dischi.

L’operazione è stata annunciata dall’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e dal collega del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia. Insieme a loro Enrico Picozzi che è intervenuto anche a nome di Ermanna Montanari assente per un imprevisto, e l’archivista Dario Taraborrelli. "L’obiettivo - ha spiegato Felicori - è digitalizzare tutto il materiale per metterlo a disposizione di chi voglia consultarlo". Poi ha ricordato la vedova di Stratos, Daniela Ronconi Demetriou e la figlia Anastasia. "Grazie alla loro generosità - ha detto - è stato possibile portare a termine l’acquisizione, alla quale hanno contribuito anche Oderso Rubini e gli amici di Stratos. Un tesoro di virtuosismi e prove del grande artista, passato dal pop con i Ribelli alla musica totale degli Area, fino alle estreme sperimentazioni da solista per divulgare e condividere sonorità che attingevano a tradizioni molto lontane. Un’operazione preziosa, anche per le modalità con cui il materiale verrà messo a disposizione.

"L’archivio di Stratos - ha spiegato Enrico Pitozzi - diventa una grande opportunità di sperimentare nuove modalità di fruizione. Verrà realizzata una stanza immersiva, ci sarà uno spazio nel quale quella voce, che è stata essa stessa spazio, diventi esperienza anche per chi consulta l’archivio’. Sono stati pensati anche percorsi espositivi che valorizzino i materiali".

Lo studio e la catalogazione dei materiali sono appena iniziati e l’apertura al pubblico è prevista entro fine anno. L’archivio è uno spaccato di vita dell’artista, della sua arte, della sua carriera, dei viaggi con la moglie. Ci sono oggetti raccolti dalla coppia, come gli ex voto d’argento greci, cinture greco balcaniche, tappeti, dischi, che rappresentano gli interessi etnomusicali di Stratos. E ancora appunti quotidiani, compresi gli scritti che testimoniano il rapporto con John Cage. "Questa straordinaria acquisizione - ha sottolineato l’assessore Sbaraglia -, grazie al lavoro di studio e valorizzazione che porteremo avanti insieme a Palazzo Malagola offrirà a studiosi e appassionati la possibilità di confrontarsi con materiali che hanno segnato la storia della musica del ‘900".

Annamaria Corrado