"A Ravenna solo sette migranti Pronto il piano di accoglienza"

Una quindicina di enti coinvolti, almeno duecento persone in campo, una tendopoli al terminal crociere di Porto Corsini.

La macchina dell’accoglienza (e dell’emergenza) per l’arrivo della nave Ocean Viking con 113 migranti a bordo, è in piena attività. Ieri mattina, sotto il coordinamento del prefetto De Rosa, insieme alla Regione presente con gli Assessori Priolo e Taruffi e il Comune di Ravenna, con il Sindaco de Pascale e gli assessori Baroncini e Moschini, è stato fatto un sopralluogo nell’area del terminal crociere, a Porto Corsini. Più o meno alla stessa ora, la nave dei migranti si trovava a sud della Sicilia, dove navigava a una velocità di 9 nodi, circa 16 km all’ora. L’arrivo a Ravenna è previsto per sabato 31 dicembre, verso le 14.

A bordo ci sono 66 adulti (21 le donne, di cui una incinta) 34 minori non accompagnati e 13 con genitori o parenti. Tra i minori, 2 hanno meno di un anno di vita, mentre 6 hanno un’età compresa tra 1 e 4 anni. La maggior parte di questo gruppo di migranti (38) viene dalla Costa D’Avorio, 18 sono nigeriani, 14 camerunensi, 6 sono pakistani. "Al terminal – ha spiegato il prefetto De Rosa – saranno svolte tutte le operazioni di identificazione, foto segnalamento e screening sanitario. Completate le operazioni I migranti saranno destinati in base al piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna".

A Ravenna resteranno 7 migranti, gli altri verranno suddivisi nei vari capoluoghi di provincia dell’Emilia Romagna.

La Prefettura insieme al Comune sta individuando anche una soluzione temporanea per l’accoglienza dei 34 minori non accompagnati. La Caritas si sta adoperando insieme alla Croce Rossa per rifornire di indumenti e pasti i migranti.

"Non ci sono state date informazioni sulla ragione della scelta del Porto di Ravenna, non proprio il più vicino alla Libia, ma dico con chiarezza che da subito il Comune di Ravenna e le altre istituzioni coinvolte, in primis Ausl Romagna, hanno dato piena collaborazione alla Prefettura per gestire un’accoglienza umana, sicura e professionale. Non siamo abituati a sbarchi di questo tipo e l’attenzione da parte di tutti deve essere massima" ha commentato il sindaco Michele de Pascale.

"Ravenna e il suo sindaco – ha aggiunto – non cambiano opinione sull’accoglienza e la solidarietà sulla base dei Governi di destra o di sinistra che si alternano alla guida del Paese".

"Non ci sono state date informazioni sulla ragione della scelta del porto di Ravenna, non proprio il più’ vicino alla Libia, ma dico con chiarezza che da subito il comune di Ravenna e le altre istituzioni coinvolte, in primis l’Ausl Romagna, hanno dato piena collaborazione alla prefettura per gestire un’accoglienza umana, sicura e professionale. Non siamo abituati a sbarchi di questo tipo e l’attenzione da parte di tutti deve essere massima" conclude de Pascale.

"L’Emilia-Romagna è da sempre una terra d’accoglienza e continuerà a esserlo, tanto più per chi è in fuga da emergenze umanitarie e guerre" hanno sottolineato Priolo e Taruffi. La vicepresidente, che ieri mattina ha sentito telefonicamente il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: "Oggi siamo qui per lavorare con tutte le forze in campo – ha aggiunto – affinché lo sbarco del 31 avvenga nel migliore nei modi, anche se la scelta del Governo di individuare il porto di

Ravenna è per noi una novità".

lo. tazz.