A Riolo la Festa dell’uva. Rievocazioni e buon cibo

A Riolo Terme è in programma da questa sera a domenica 17 settembre la Festa dell’uva e dell’ecomuseo. Dal centro storico, dove si svolgeranno mercati, degustazioni, rievocazioni storiche, presentazioni di libri e spettacoli, l’attenzione si allarga al territorio disegnato da vigneti specializzati e tratti di vecchi filari con le viti maritate ai tutori vivi. Un paesaggio che sarà al centro di escursioni e di una mostra fotografica, allestita da Geolab nella Rocca sforzesca. Si inizia questa sera proprio con una escursione nella campagna riolese con partenza alle 18.00 dal ponte Bailey di Isola per una facile camminata fino al borgo dei Crivellari, nella Vena del Gesso, dove ci sarà cibo e musica con il gruppo ’E mi surëla’. Domani, sabato, escursione alla Grotta del Re Tiberio con ritrovo alle 9.45 al Casotto speleologico. Dalle 15 alle 20 nella Rocca si svolgerà una rievocazione storica, con replica domenica, a cura del gruppo Mansio Templi Parmensis 1275 di Parma, associazione che rievoca le gesta dei Templari, monaci guerrieri che difendevano i pellegrini. Alle 17 presso il pilastrino delle mura del castello o, in caso di maltempo, nella Rocca, Beppe Sangiorgi e l’enologo Giordano Zinzani presenteranno il libro ’Romagna Sangiovese. Storia e identità di un famoso vino e di un antico vitigno’. Il primo ha tracciato le vicende storiche del Sangiovese tra Romagna e Toscana ed il secondo ne ha descritti gli aspetti enologici. Seguirà, alle 18.30 una visita guidata a cura di Francesco Rivola, alle antiche cantine del borgo, dove venivano conservati i vini prodotti nel territorio. Sempre domani, alle 18, sarà aperto il mercato con uve e vini dei viticoltori locali, insieme ai prodotti della ‘terra’ di Riolo. Alle 18.30 aprirà lo stand gastronomico della Pro Loco. L’uno e l’altro, che saranno attivi anche domenica, sono affiancati nel Parco Pertini in modo da facilitare il consumo di vino e uva da parte di chi mangerà allo stand.

Alle 21, è in programma, ad ingresso gratuito, il recital cabaret di Andrea Vasumi. Domenica, ritrovo alle 6 al Parco Fluviale per una camminata lungo i crinali della Vena del Gesso fino a Monte Mauro, al seguito delle guide del Parco della Vena del Gesso; occasione per ammirare i vigneti a valle e a monte della Vena. Alle 16 sfilata di bambini lungo il corso fino alla piazza della Rocca dove una figurante nei panni di Caterina Sforza, che, si dice, amasse fare il bagno nel vino per ammorbidire la pelle, li investirà del titolo di ‘Cavalieri dell’uva’. Seguirà alle 17, nel fossato della Rocca, la presentazione del libro ’A tavola ai tempi di Caterina’ di Cecilia Milantoni, con una degustazione a cura di ArkeoGustus. Chiuderà la festa il concerto folk del gruppo "Drunken Lullabies".

Beppe Sangiorgi