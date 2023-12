A Riolo la mostra dei legni scolpiti da Gio Bert. Due allestimenti per un artista unico

Domani alle 18 presso la Rocca di Riolo Terme si terrà l’inaugurazione della mostra ’I sogni scolpiti’, dedicata all’artista Giovanni Bertozzi, detto Gio Bert, a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 6 dicembre 2013 Gio Bert (al secolo Giovanni Bertozzi) nasce a Brisighella nel 1924. Nel 1930 si trasferisce a Riolo Terme e opera nello studio di via Canova a Cuffiano. Fin da bambino ha coltivato la passione per la lavorazione del legno. Di sé raccontava: "Ho fatto l’intagliatore per vent’anni, poi sono passato a scolpire quanto mi passa per la testa. Ogni pezzo che faccio è unico: se lavorassi in serie potrei guadagnare bene, ma io non amo la ripetitività. Ciò che mi rende contento è attrarre i giovani al mio lavoro". "Gio Bert – spiega la sindaca Federica Malvolti - amava esprimere la propria creatività scolpendo materiali di ogni tipo, anche se nutriva uno speciale amore nei confronti del legno e per la raffigurazione di scene e personaggi che gli apparivano in sogno. Uno scultore di grande maestria che la nostra città ha avuto il piacere di ospitare fin dalla giovane età".

La mostra sarà suddivisa in due parti: nella Rocca di Riolo Terme le opere più piccole mentre nella sala Ghinassi quelle più imponenti. L’esposizione, sostenuta dalla BCC Romagna occidentale, sarà aperta fino al al 7 gennaio: presso la Sala Sante Ghinassi il sabato dalle 17 alle 21 e la domenica dalle 15 alle 19; presso la Rocca di Riolo Terme i giovedì dalle 10 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.