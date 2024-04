A Riolo Terme da venerdì la 15esima Fiera dell’Agricoltura

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile si svolgerà a Riolo Terme la 15esima Fiera dell’Agricoltura. L’hanno presentata ieri la sindaca Federica Malavolti, Francesco Dalmonte, presidente dell’Associazione F.A.T. Agri che organizza la manifestazione e Paola Berti, presidente della Pro Loco.

Si tratta di un evento che nelle tre giornate propone un’esposizione di macchine agricole e di un centinaio di capi bovini e di altre specie, convegni, sfilate di trattori d’epoca e moderni, un mercato di fiori e prodotti ortofrutticoli, giochi e degustazioni. "È con soddisfazione – ha detto Federica Malavolti – che ci apprestiamo a vivere questa fiera, per noi sempre più importante in quanto l’agricoltura occupa gran parte del nostro territorio e della nostre economia. Alla luce delle calamità che un anno fa hanno colpito parte del territorio, consideriamo questa fiera l’occasione per infondere ulteriore fiducia nella ripresa dell’attività agricola".

La fiera si apre venerdì 12 alle 18 nella sala Sante Ghinassi con un convegno su ’Lo sviluppo rurale in collina’.

Gli interventi riguarderanno la nuova strategia territoriale del Gal L’Altra Romagna e lo sviluppo rurale 2023-2027 in Emilia-Romagna. Alle 19 entrerà in funzione lo stand gastronomico che sarà aperto anche sabato e domenica a pranzo e cena proponendo in particolare le fiorentine. La giornata di sabato si aprirà alle 9 con l’esposizione di macchine agricole e prodotti florovivaistici, l’inaugurazione della fiera e una esposizione di bovini, ovini e animali da cortile.

"Ci teniamo molto alla mostra mercato bovina e degli altri animali da allevamento – ha detto Francesco Dalmonte – perché convinti che la zootecnica sia il mezzo per mantenere popolato l’Appennino. Altrettanto importanti sono le macchine agricole, un settore in cui la nostra è una delle fiere più importanti della Romagna grazie alla fiducia dei concessionari e all’interesse degli acquirenti". Nel pomeriggio di sabato sono in programma sfilate e una gara di passatelli tra il pubblico usando il vecchio ‘ferro’. La giornata si concluderà con gli antichi giochi a cura della Pro loco, come ha spiegato Paola Berti: "Abbiamo deciso di collaborare alla manifestazione organizzando giochi nella piazza e nel fossato della Rocca per divertire e valorizzare il nostro complesso storico più importante"- Il programma di domenica prevede la replica delle esposizioni e la sfilata dei trattori Landini a testa calda, il taglio del tronco, giochi e musiche della banda di Casola Valsenio.

Beppe Sangiorgi