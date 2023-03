A Russi le storie di ciò che il Covid ha tolto

Oggi, alle 20.45, biglietti da 15 a 22 euro, info 0544-4587690, è la danza protagonista sul palcoscenico del Teatro Comunale di Russi con una suite di Aterballetto dal titolo ’Storie’. Lo spettacolo porta la firma di due coreografi di fama internazionale, Diego Tortelli e Philippe Kratz. Il tema è quello del distanziamento, tra abbracci mancati e desiderio di recupero di empatia. Preludio di Diego Tortelli è una lettera d’amore al corpo per cinque danzatori sulla voce di Nick Cave. L’atmosfera cambia con ’O’ di Kratz, duetto in cui due corpi-automi obbligano a interrogarsi su come potrebbe mutare il senso del contatto fisico in futuro, sulle note della musica elettronica di Mark Pritchard e The Field. Anche Another story di Tortelli, accompagnato da brani del gruppo Spiritualized, è un duetto sviluppato intorno alla ricerca di un gesto negato durante tutta la pandemia, l’abbraccio. Sulle sonorità di Barrio Sur e Fela Kuti chiude il sestetto Alpha Grace, una riflessione di Philippe Kratz sull’empatia.