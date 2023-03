A Russi torna ’Bof’, la tre giorni col cibo di strada Gastronomia e musica da venerdì a domenica con l’esibizione di tribute band e buskers

Da venerdì a domenica, in piazza Farini a Russi, torna l’atteso appuntamento targato Bof, dove i migliori food truck d’Italia si ritroveranno per proporre menù unici. Sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera,

preparate da camioncini itineranti. Impareggiabili in quanto a proposta gastronomica ed inimitabili per il loro impatto estetico, i truckers proporranno le proprie pietanze divulgatrici dei sapori esclusivi del territorio e piatti gourmet. Venerdì la serata inizia alle 18 per concludersi alle 23.30 e alle 21 ci sarà l’esibizione dei Desert Club, band tributo ai Negrita. Sabato invece si partirà col cibo di strada già dalle 11 del mattino fino alle 23.30 e dalle 21 canteranno i Bellaprika, band tributo a Vasco Rossi. Anche domenica si partirà dalle 11 fino alle 23.30 e alle 12.30 ci sarà l’esibizione del gruppo funk soul Jam Republic. Non mancheranno intrattenimento per i bambini e nel pomeriggio le esibizioni delle scuole di ballo. Dalle 20.30 infine spettacoli dei buskers.