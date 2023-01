A Russi una mostra sui primi anni del fascismo

Da sabato 14 a martedì 31 gennaio l’ex chiesa in Albis (piazza D. A. Farini) ospiterà la mostra itinerante ’Il primo fascismo nel ravennate 1919-1923’, realizzata dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna in collaborazione con il Comune di Russi e Anpi Russi, voluta dall’amministrazione comunale per ricordare il centenario dell’assalto alla sede della Federazione delle Cooperative di Ravenna. Si tratta di un’esposizione che inquadra le tensioni sociali e politiche del primo dopoguerra e l’affermazione dello squadrismo nella nostra provincia, con attenzione per gli episodi di violenza e la formazione di una nuova classe politica. La mostra sarà visitabile martedì e venerdì dalle 9 alle 12; sabato 9-12 e 16-18 e domenica dalle 9 alle 12.