A San Francesco. Marco Titotto dirige la Cappella musicale

Stasera alle 19.30, la basilica di San Francesco di Ravenna si riempirà di suoni grazie al concerto che vedrà il ritorno a Ravenna del direttore Marco Titotto alla testa dell’Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco, alla quale si aggiungeranno in veste di solisti il soprano Annarita Venieri, il tenore Lorenzo Bellagamba e il chitarrista Donato D’Antonio per esibirsi in un programma abbastanza eterogeneo.

Aprirà la serata la celebre “Fantasia pour un gentilhombre” di Joaquín Rodrigo. Seguirà la cantata “Da, Jesu, deinen Ruhm” composta da Georg Philip Telemann nel 1731. infine un omaggio a Georg Friedrich Haendel, con il duetto ’As steel the morn’.

Ingresso libero.