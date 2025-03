A San Patrizio la 50esima edizione del trofeo Buriani e Vaienti

"Cinquant’anni sono un traguardo storico per questa manifestazione sportiva portata avanti dalla società Atletica San Patrizio con i suoi volontari. Per la comunità di San Patrizio è sempre stato un momento di festa, dagli esordi in coincidenza con la festa del patrono fino a questa edizione, che si colloca nella prima settimana di marzo". Così Raffaele Alberoni, assessore allo Sport del Comune di Conselice, alla vigilia della 50esima edizione della podistica trofeo ‘Buriani e Vaienti’, in programma domattina (domenica 2) a San Patrizio.

La manifestazione competitiva si snoda per le strade della frazione conselicese sul tradizionale circuito di circa 3 km da ripetere tre volte, previo un giro di lancio di 1 km, per complessivi 10mila metri. La gara competitiva attira atleti da tutta la regione ed è apprezzata per il percorso caratteristico che percorre l’argine del canale dei mulini e costeggia l’antico mulino e la pieve.

Parallelamente si svolgerà la camminata ludico motoria, su un percorso in linea immerso anch’esso nella natura, adatto agli appassionati di nordic walking, gruppi di cammino e podisti che non vogliono avere ambizioni agonistiche.

Alla partenza sarà presente l’assessore comunale allo Sport Raffaele Alberoni, mentre alle premiazioni interverrà il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi. "Si tratta di un evento – prosegue Alberoni – che farà partecipare un migliaio di persone tra atleti e camminatori, praticamente si raddoppia la popolazione della frazione. Un lavoro organizzativo che non deve lasciare nulla al caso per consentire un ottimale svolgimento della manifestazione. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di patrocinare l’evento. Un riconoscimento della passione che il presidente Mauro Martelli, la coordinatrice Mara Martelli e tutti i volontari mettono per la migliore riuscita".

lu.sca.