A San Pier Damiano chirurgia ginecologica col robot Hugo

A San Pier Damiano è arrivato il robot per la chirurgia ginecologica. Viene utilizzato per interventi mininvasivi per fibromi, cisti ovariche ed endometriosi. L’’assistente tecnologico’ si chiama Hugo e viene impiegato anche in ambito urologico. "Ci permette di intervenire su patologie ginecologiche sia benigne che maligne, a eccezione del tumore ovarico in stadio avanzato – commenta il dottor Eric Francescangeli, ginecologo specializzato in sistemi robotici dell’équipe di San Pier Damiano Hospital –. Incisioni più piccole, con conseguente dolore post operatorio contenuto, degenza e recupero più rapidi sono tra i plus dell’impiego della robotica in ginecologia. Inoltre i vantaggi più evidenti si hanno negli interventi a maggiore complessità: con la mininvasività del robot preserviamo le strutture vascolari e nervose riducendo così anche le complicanze nel post-operatorio".

Il robot Hugo consente quindi di intervenire su molte tra le patologie ginecologiche più diffuse: fibromi, tumore endometriale, prolasso uterino, cisti ovariche (quando ne è indicata la rimozione chirurgica) ed endometriosi, che colpisce una buona percentuale di donne in età fertile provocando forti dolori e pregiudicando spesso una buona qualità della vita. Il sistema robotico consente anche di perfezionare il gesto del chirurgo: viene eliminato il tremore fisiologico, l’operatore può gestire contemporaneamente e in autonomia sia la visione dell’area di intervento sia i bracci robotici, permettendo così una miglior precisione dell’azione chirurgica.