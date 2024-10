A San Pietro in Vincoli pittori, poeti e scultori

La terza edizione di ’Piazza l’arte’ torna domani a San Pietro in Vincoli, dalle ore 10 alle 18, per una giornata dedicata alla celebrazione dell’arte in tutte le sue forme. Le strade del paese saranno animate da pittori, scultori, mosaicisti, poeti, scrittori e artigiani, in un’esposizione unica che coinvolgerà la comunità locale e i visitatori.

Durante l’evento, saranno attivi laboratori creativi per bambini a partire dalle 14.30. Alle 15 il poeta romagnolo Marco Grilli presenterà una recita dei suoi versi, e alle 16 sarà possibile assistere a uno spettacolo interattivo per ragazzi a cura di Silvia Rastelli. A seguire ’Macchie d’arte’, un’esposizione delle opere d’arte realizzate dai ragazzi del territorio. Ci sarà anche la musica dal vivo della band The Painters.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Decimana APS e si terrà in Largo Caduti a San Pietro in Vincoli, con il supporto del Comune di Ravenna e l’allestimento curato dall’Art Director Maunz.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 333-6794541 o 338-4046970