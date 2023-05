A Sant’Agata si assegnerà il titolo juniores regionale

Per la nutrita schiera di appassionati di ciclismo che risiede nella nostra provincia, il conto alla rovescia è iniziato. Domenica 28 maggio, con partenza (alle 14) e arrivo (intorno alle 17) da Sant’Agata sul Santerno presso ‘Deka Sport Passion - Centro Magnolia’, è infatti in programma la terza edizione del Trofeo ‘Par i Viul della Bassa Romagna’ – 4° memorial Gramigna Maria, gara ciclistica in linea (con tratti di strade bianche), riservata alla categoria Juniores.

Organizzata dalla locale società sportiva Deka Riders Team Bikes Low Romagna, la kermesse assegnerà la maglia di Campione Regionale Juniores. "L’importante compito che la Federazione ciclistica italiana ci ha assegnato – commenta l’intraprendente sodalizio – non può che essere per noi motivo di orgoglio e allo stesso tempo di grande impegno. Una scelta che, molto probabilmente, riteniamo derivi dall’aver messo in campo tutta la nostra passione, l’attenzione e la professionalità nell’organizzazione. Punteremo anche sull’innovazione, visto sarà interamente trasmessa in diretta streaming, visibilke sul sito www.dekasportpassion.com e sulla webtv OASport". Si correrà lungo un circuito pianeggiante della lunghezza di circa 30 chilometri da ripetere quattro volte, per un totale di 119.3 km. Previsti traguardi volanti ‘a punti’ nei quattro passaggi a Santa Maria in Fabriago. "Una gara – spiegano gli organizzatori – molto veloce, tecnica e selettiva. Abbiamo preso spunto da una ‘classica’ come la Parigi-Roubaix, sfruttando le peculiarità del territorio della Bassa Romagna, provo di salite ma ricco di strade bianche, viottoli e vecchie strade quasi abbandonate, rendendo il percorso molto vario e tecnico. L’anello attraverserà Cà di Lugo, Santa Maria in Fabriago, San Bernardino e Voltana, frazioni lughesi che in passato hanno animato il ciclismo della nostra regione, non solo a livello di gare organizzate ma anche per il numero di ciclisti present". Il ritrovo degli atleti è fissato per le 12 presso ‘Deka Sport Passion - Centro Magnolia’, s a Sant’Agata sul Santerno in via Ricci Curbastro 15, da dove due ore dopo, alle 14, avverrà la partenza. L’arrivo, sempre di fronte al ‘Deka Sport Passion’, è previsto intorno alle 17. A seguire, le premiazioni. Altre informazioni su www.drtbike.it.

Luigi Scardovi