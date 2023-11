A Sant’Agata sul Santerno la consegna di 150 libri . Costituiranno la biblioteca della primaria ’Pascoli’

Oggi, a Sant’Agata sul Santerno, in occasione dell’ultimo giorno di servizio del Bibliobus prestato dal Comune di Ravenna, saranno consegnati circa 150 libri in prestito provenienti dalla biblioteca di Casa Vignuzzi, che afferisce al sistema bibliotecario urbano della Biblioteca Classense. I libri sono destinati alla scuola primaria “G. Pascoli” di Sant’Agata sul Santerno e alle sue 5 classi (in tutto circa 130 alunni) che potranno usufruire per l’intero anno scolastico di una piccola biblioteca di classe composta di albi illustrati, racconti e romanzi.

La biblioteca del piccolo comune del Ravennate ha subito danni in seguito all‘alluvione ma, anche grazie al bibliobus fornito temporaneamente dalla Classense, il servizio alla popolazione era proseguito. Grazie alla fornitura di volumi per bambine e bambini, continua così la solidarietà tra biblioteche della Rete di Romagna e San Marino.

Il prestito contribuirà a sostenere le attività di lettura valorizzandole come attività legate all’apprendimento e al benessere individuale. Le storie, simulando situazioni difficili, ci aiutano infatti a sviluppare comportamenti adeguati ad affrontarle e rappresentano quindi il terreno in cui ognuno di noi acquisisce le competenze indispensabili a superare le prove della vita reale. Saranno presenti all’iniziativa l’assessore alla Cultura del Comune di Sant’Agata sul Santerno, Elisa Sgaravato, le maestre referenti per la scuola “G. Pascoli” e Nicoletta Bacco, responsabile Pubblica lettura della Biblioteca Classense.