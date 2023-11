A Sant’Agata una pompa da 5.000 litri

L’alluvione di maggio li ha piegati ma non spezzati. I volontari della Vab regionale, Vigilianza antincendi boschivi, che ha sede a Sant’Agata sul Santerno, si sono rialzati non appena è stato possibile ripristinare l’operatività del gruppo, nonostante i danni subiti stimati in circa 35.000 euro. Stamattina si svolgerà la riunione annuale che avrebbe dovuto tenersi nei giorni più duri dell’alluvione. "Tratteremo il bilancio – spiega il presidente Vab regionale Uliano Dalmonte –, il gemellaggio che ci unisce da tempo a Calabria e Sardegna per le attività di vigilanza antincendio e le problematiche varie che stiamo ancora affrontando. Siamo stati costretti a buttare molte delle nostre attrezzature, compreso un geofono, utilizzato nei terremoti per aiutare la ricerca di persone vive sotto le macerie e diverse pompe. Recentemente abbiamo fatto richiesta al dipartimento nazionale di Protezione civile di poterci fornire una pompa nuova. La richiesta è stata accolta e a breve ne avremo una in grado di drenare 5000 litri di acqua al minuto. Quando ci sarà consegnata abbiamo intenzione di organizzare una dimostrazione per farne capire e vedere l’utilità".

La sede di Sant’Agata è stata scelta per ospitare e gestire la sala operativa nazionale di Vab Italia. "Il coordinamento di tutte le squadre, comprese le due che stanno intervenendo ora in Toscana per l’alluvione, è effettuata da noi – continua Dalmonte –. Si tratta di un riconoscimento importante che rende merito al lavoro effettuato dai volontari che in questi mesi si sono dati da fare, supportando l’attività".

I numeri riferiscono di 200 volontari a livello regionale e di circa 50 in ambito provinciale. "Un mese fa abbiamo organizzato un corso di addestramento per unità cinofile a livello nazionale che ha coinvolto 30 iscritti – sottolinea Dalmonte –. Successivamente ne abbiamo proposto un altro, per la guida di mezzi fuoristrada, che ha accolto 20 presenze. A breve, il 18 e 19 novembre, proporremo il primo corso base di Protezione civile riservato ai nuovi volontari delle organizzazioni di Protezione civile facenti parte della Vab Emilia-Romagna. Si tratta di un corso obbligatorio, di primo ingresso, per i cittadini che si iscrivono in un’organizzazione di volontariato operativa in quell’ambito ed è indispensabile per partecipare sia ad attività di Protezione Civile sia ad altri corsi. Per questo – conclude – vorremmo che potessero prendervi parte anche quei ragazzi, gli angeli del fango, che durante l’alluvione si sono dati da fare per aiutare chi era in difficoltà". Il corso si svolgerà nella sede del Corpo Volontario Forestale di Bagnacavallo in via Stradello n. 5A. Per info e iscrizioni: 335 5425351 – 3385627019

Monia Savioli