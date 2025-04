A Sant’Alberto la lettura delle poesie di Rosetta Berardi

Alle 17 di oggi a Casa Guerrini (via Olindo Guerrini 60 a Sant’Alberto di Ravenna), ci sarà la presentazione del libro ’Un paese nell’anima. Poesie e immagini di Rosetta Berardi’. L’incontro è organizzato nel giorno di chiusura della mostra “Segno e interpretazione: la semiotica di Rosetta Berardi”, mostra d’arte in corso a Casa Guerrini a cura di Linda Kniffitz. Le liriche di Rosetta Berardi sono suddivise in quattro capitoli: Poemetti dell’inconscio, Appunti di viaggio, In forma di haiku, Dediche. Il volume è corredato da 15 foto a colori dell’Autrice sul paese natio. Il volume è arricchito dai testi introduttivi di Ermanna Montanari e Domenico Amoroso.