A scuola di politica con i sindaci cervesi

A Cervia si va a ‘Scuola di politica’ con i sindaci degli ultimi 50 anni. Le serate, infatti, rappresentano un importante incontro per capire gli sviluppi della politica e i cambiamenti della città. Attraverso questi appuntamenti, si avrà modo di ripercorrere alcuni momenti storici fondamentali che hanno segnato la comunità: dal profondo cambiamento del turismo, che ha trasformato l’identità e l’economia della città, fino ai nuovi bisogni sociali e alle emergenze affrontate, come gli eventi climatici che hanno messo alla prova la resilienza del territorio.

Dal mandato di Gilberto Coffari negli anni Settanta e Ottanta fino all’attuale sindaco Mattia Missiroli, passando per figure come Vittorio Ciocca, Roberto Zoffoli, Massimo Medri e il giovane Luca Coffari, questi incontri offrono un confronto diretto sul ruolo del primo cittadino, riflettendo su sogni, timori, responsabilità e fatiche di chi ha guidato Cervia negli ultimi cinquant’anni. Il dialogo con i sindaci non solo consente di cogliere l’evoluzione della Pubblica Amministrazione, ma aiuta anche i più giovani a comprendere i meccanismi che regolano la vita democratica della città, offrendo uno sguardo autentico sulle trasformazioni culturali e sociali.

In pista Gilberto Coffari per il mandato dal 1976 al 1982, Vittorio Ciocca sindaco dal 1982 al 1987, Roberto Zoffoli primo cittadino per due mandati 2004 al 2014, il giovanissimo Luca Coffari (nipote di Gilberto Coffari) sindaco dal 2014 al 2019, Massimo Medri, per tre mandati, 1988 al 2004 e dal 2019 al 2024. Infine, Mattia Missiroli eletto nel 2024 e attuale sindaco di Cervia.

Verranno ricordati i momenti cruciali e le scelte strategiche, ma anche per ripercorrere aneddoti e vivere gli anni passati che, però, hanno come scopo quello di servire come scuola. In un momento in cui si sente la necessità di capire la cosa pubblica e di avvicinare i cittadini - con particolare attenzione ai giovani - a capire meccanismi e percorsi della Pubblica Amministrazione. Il calendario degli incontri (tutti alle 21 a CucinaSorriso in via Levico 11A): lunedì protagonista Vittorio Ciocca; 10 novembre Gilberto Coffari; 17 novembre Massimo Medri; 24 novembre Roberto Zoffoli; 1° dicembre Luca Coffari; 15 dicembre Mattia Missiroli. Gli ospiti dialogheranno con Alessio Bonaldo e Vittorio Severi mentre in occasione di ogni incontro, già dalle 20 sarà possibile acquistare al prezzo di 5 euro, la ‘Ligaza di Cucinasorriso’, realizzata dai ragazzi di Ikebana, contenente torta, caldarroste e vin brûlé. Info: 334/3298097 e cerviasocialfood@sanvitale.ra.it.

Ilaria Bedeschi