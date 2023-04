A scuola di social, quattro corsi

Titolari e dipendenti di aziende commerciali pronti a tornare a scuola di…social media. Sono, infatti, in partenza quattro corsi gratuiti riservati a coloro che versano il contributo a Ebt (Ente Bilaterale Terziario) della provincia di Ravenna. Si parte con i primi due corsi dedicati all’area social, una full immersion di due giornate per un totale di 12 ore per ciascun corso. Il primo corso sarà dedicato alla promozione della propria attività commerciali attraverso i più importanti social e avrà luogo l’8 e 11 maggio 2023 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, docente è la blogger Camilla Rossi, che proseguirà con il secondo corso sempre on line dedicato al mondo specifico di Instagram, anche questo avrà la durata di 12 ore e sarà in programma nelle giornate 15 e 18 maggio 2023 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

"Ebt – spiegano Confcommercio e Iscom Ravenna – offre un’ottima ed imperdibile opportunità di formazione fornendo percorsi e metodologie formative nuovi, che portino a competenze professionali ma anche trasversali a favore del singolo lavoratore ma anche dell’impresa e quindi di tutto il territorio. I corsi saranno svolti in video lezione per fruire della formazione molto più facilmente". Per i mesi di maggio e giugno sono già aperte le iscrizioni per altri due corsi per un totale di 16 ore ciascuno. Il primo dell’area informatica si svolgerà nelle giornate del 22-25-29 maggio e 7-9-13 giugno 2023. Il docente sarà Samuele Grassi. Il secondo dell’area vendite e gestione del cliente si svolgerà nelle giornate del 5 -12-19-26 giugno 2023 dalle 9 alle 13. La docente sarà Claudia Miglia. Per informazioni e iscrizioni si può contattare Alice Agostini, Iscom E.R. Ravenna allo 0544.515772 [email protected] Le iscrizioni si chiuderanno 10 giorni prima dell’avvio di ogni corso. Iscrizioni tramite sito www.iscomer.it.