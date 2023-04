A scuola di taglio e cucito alla Sartoria Sociale

Si aggiunge oggi un altro importante tassello al progetto legato alla solidarietà e al riuso ‘Cervia Social Food’. Il nuovo tassello sarà la Sartoria Sociale ‘Risvolto’ in via Savonarola 5, in centro a Cervia, che inaugurerà ufficialmente oggi alle 17 alla presenza delle istituzioni. Insieme a loro, tutti i volontari e coloro che in questi mesi si sono uniti per realizzare questo nuovo progetto che, grazie alle donazioni fino ad ora ricevute, sta già riscuotendo successo. ‘Cervia social food’, il grande contenitore di attività fondate sull’economia circolare - con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e creare circoli virtuosi dedicati ad apprendere capacità nuove - sta coinvolgendo diverse realtà del territorio legate al mondo del sociale; anche gli imprenditori privati che non si stanno tirando indietro. Dopo l’apertura della libreria ‘Libridine’ all’interno di un locale in piazza Garibaldi, ora è il turno di ‘Risvolto’. Nello specifico, si tratta di un luogo che servirà, prima di tutto, al recupero di abiti usati che verranno suddivisi in due categorie: una dedicata alle persone più bisognose e che hanno accesso all’Emporio Solidale. Un’altra parte di abiti sarà invece selezionata insieme a stoffe, scampoli, bottoni, cerniere, pizzi e campionari per la vera e propria sartoria creativa nella quale alcune sarte, dilettanti e professioniste, regaleranno un po’ del loro tempo per realizzare nuovi abiti con materiali che, altrimenti, andrebbero buttati. L’ idea, poi, è di organizzare corsi di cucito creativo; si faranno riparazioni e si insegnerà a farle a chi non può permettersi di pagare. Le insegnanti saranno sarte volontarie.

Sono già arrivate alcune donazioni indispensabili come macchine da cucine, materiale vario e tagliacuci. Per chi volesse dedicare un po’ di tempo alla comunità la Sartoria Sociale è in cerca anche di sarte e stiliste professioniste. Da lunedì fino a fine maggio, ‘Risvolto’ sarà aperto al pubblico tutte le mattine dalle 10 alle 12.30; venerdì e sabato pomeriggio dalle 17 alle 19. La domenica solo in occasione di eventi. Chi volesse donare abiti e stoffe, chi desiderasse svolgere volontariato presso il nuovo negozio può scrivere a [email protected] o telefonare al 3343298097. La rete attivata nel territorio di ‘Cervia Social Food’ è al momento composta da 23 soggetti tra cooperative, imprenditori, associazioni, organizzazione di volontariato, enti di formazione, associazioni di categoria, parrocchie e ha come capofila la Cooperativa Sociale San Vitale.

Ilaria Bedeschi