A scuola fino alla terza elementare

La generazione che ha frequentato la scuola prima dell’ultima guerra si fermava spesso alla terza elementare. Poi è stata la vita che ha insegnato loro il resto, e oggi si può sentire qualcuno di quelli dire: "Me a j ò fat sôl la térza, ma sta róba acvè a la capès" (Io ho fatto solo la terza elementare ma queste cose qui le capisco). E se qualcuno prova a far credere a un anziano cose impossibili, si sente dire con tono di sufficienza: "Cvând che me andéva scöla, te t’an sivti ancura nêd" (Quando io andavo a scuola tu non eri ancora nato). Gli stessi hanno scarsa considerazione della scuola di oggi: "A scöla i n’insegna pió gnìt, a e masum i dà ’na sfurmajêda" (A scuola non insegnano più niente, al massimo danno una sformaggiata).