A scuola nel forno a legna di Mandriole

Alunni delle scuole elementari di Savarna in visita (siamo alla fine del 1978) all’antico forno a legna di Mandriole, uno dei pochi all’epoca esistenti nella provincia di Ravenna (un altro era a Boncellino). Il forno di Savarna era spesso meta di scolari delle elementari che così apprendevano le qualità di pane prodotto e come i nonni lo cuocevano: venivano immesse fascine di legna nella camera di combustione fino a far raggiungere alla pietra la temperatura di 250 gradi, dopo di ché la platea veniva ripulita dalla cenere e dalle braci e immesso il pane che in circa mezz’ora cuoceva.

A cura di Carlo Raggi