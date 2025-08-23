A settembre la Supercoppa. La final four al Pala De Andrè con le big del basket di A2 e B

Lega Nazionale Pallacanestro comunica che sarà Ravenna ad ospitare l’edizione 2025 della Supercoppa LNP Old Wild West.
Strutturato sulla formula della Final four, l’evento si disputerà in tre giornate di gara, dal 12 al 14 settembre, e sarà ospitato al Pala De Andrè (capienza 3.320 posti). Impianto che, tra i tanti eventi, nel 2023 ha ospitato la gara di addio alla Nazionale di Gigi Datome.
In campo alcune delle migliori squadre della stagione LNP 2024/2025, che parteciperanno alla Final four in base ai criteri di qualificazione stabiliti dalla formula della competizione, che va a premiare i risultati ottenuti in Coppa Italia, Supercoppa e campionato.
Questo il calendario e gli orari di gioco: venerdì 12 settembre le semifinali di serie A2, alle 17 Gesteco Cividale del Friuli-Unieuro Forlì, alle 21 Fortitudo Bologna-Dole Rimini; sabato 13 le semifinali di serie B nazionale: alle 17 T Tecnica Gema Pallacanestro Montecatini-Tav Treviglio Brianza Basket, alle 21 Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini. Infine, domenica 14 si disputeranno le finali, con orario da definire.
Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, la procedura per la Final Four sarà resa nota nei prossimi giorni, sui canali ufficiali LNP. Saranno messi in vendita tagliandi con validità legata ad ogni singola gara.
Per i media che vorranno accreditarsi alla Final Four, sarà attiva da mercoledì 3 settembre a mercoledì 10 settembre la piattaforma di registrazione sul portale Lnp nella sezione Media- Accredito Eventi. La procedura è riservata agli operatori del settore Media (tv, radio, carta stampata, web, fotografi).