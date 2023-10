A Solarolo altro mezzo milione in settembre

Dalla Lotteria al Superenalotto passando per i Gratta e Vinci, tanti i fortunati in Emilia Romagna che nel 2023 sono stati baciati dalla fortuna. Ma dall’inizio dell’anno hanno festeggiato in diverse zone della regione: Bologna, Rimini, Reggio Emilia, Modena. Il 2023 è iniziato subito bene in Emilia Romagna con la Lotteria Italia e una vincita da 5 milioni a Bologna. Dea bendata sotto le Due Torri anche a febbraio questa volta con il Superenalotto, vinto il ‘6’ più alto della storia (e del mondo) con un jackpot di ben 371 milioni di euro. Si era arrivati alla vincita record dopo 635 giorni di attesa realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Il 30 maggio viene baciata dalla fortuna Rimini grazie al gratta e vinci “Turista per sempre’: giocando 5 euro è stato incassato un vitalizio da 2 milioni. Il 16 luglio si è brindato a Castenaso (Bologna) dove “grattando” sono stati vinti 300mila euro. Il 6 settembre è stata registrata una maxi vincita a Malalbergo (Bologna): portati a casa due milioni di euro grazie a un ‘grattino’ da dieci. Il 13 settembre altra vittoria al gratta e vinci a Solarolo (Ravenna) da mezzo milione di euro.