A Solarolo tutto pronto per il museo di Laura

"É un orgoglio per il nostro paese". La sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrami, commenta così il Laura Pausini Museum, struttura che sarà inaugurata domenica alle 16 (via Ferdinando Santi, 16). Domani, invece, al Pala Cattani di Faenza si terrà il ’Pau Party’, la festa concerto organizzata per gli iscritti al Fan Club. A Solarolo attendono fan da tutta Italia, e non solo, vista la notorierà di Laura Pausini, una delle poche artiste italiane che ha mietuto consensi e vendute milioni di dischi anche all’estero. Arrivando alla struttura, si tratta del primo museo in Italia dedicato ad un’artista donna, che sorge nella casa in cui Laura Pausini è cresciuta con la sua famiglia.

L’Amministrazione comunale ha messo in campo alcune iniziative, insieme alle attività commerciali, per collaborare alla riuscita della giornata di domenica. "Come comunità – afferma la sindaca Diletta Beltrani –, siamo orgogliosi che il nostro paese sia la casa del museo ufficiale dedicato a Laura. Ringrazio lei e la famiglia Pausini per aver scelto ancora una volta di testimoniare il loro senso di appartenenza e lìamore per la nostra Solarolo. Che grazie a questa iniziativa, promossa dal Fan Club Ufficiale, acquisisce ulteriore visibilità e attrattiva dal punto di vista turistico e culturale".

Arrivando alle informazioni che interessano appassionati di Pausini e curiosi, il museo non sarà visitabile il giorno dell’inaugurazione, ma dal 13 di settembre, ed è già possibile prenotare la visita sul sito www.laura4u.com. Stando alle informazioni contenute sul sito, la visita dura trenta minuti; il costo del biglietto è di 30 euro; il museo è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 ed è visitabile solo su appuntamento prenotando attraverso il modulo specifico.

Il Comune ha predisposto una mappa con le aree consigliate per parcheggiare le auto in sicurezza: per chi raggiunge Solarolo dalla direzione di Lugo è indicato il parcheggio del Santuario della Madonna della Salute; per chi arriva in città dalla direzione di Imola e Castel Bolognese è consigliato parcheggiare alla Fossa; il parcheggio delle Poste in Via Madonna della Salute è riservato a persone con mobilità ridotta ed è previsto un servizio di accompagnamento anche con sedia a rotelle; per chi raggiunge Solarolo infine da Faenza si consiglia di parcheggiare presso la zona artigianale.

"A livello logistico daremo tutto il supporto necessario per garantire che l’inaugurazione avvenga in sicurezza, predisponendo una viabilità specifica già dalla mattina di domenica, nei pressi del Museo in via Santi e nelle zone limitrofe. Anche molte attività commerciali hanno voluto essere partecipi di questa grande giornata e saranno aperte per questa inaugurazione. Siamo certi che sarà una grande festa per Solarolo", conclude Beltrani.