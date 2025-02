A ’Spirito e materia’ si ricorda Luigi Balduzzi

È in programma oggi a Bagnacavallo l’ultimo appuntamento con la venticinquesima edizione di ’Spirito e materia’, rassegna di "musica e parole per arricchire e rinfrancare lo spirito, e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia", promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Presso la Sala Oriani dell’ex-convento di San Francesco di via Cadorna, alle 15. si terrà l’incontro "Don Luigi Balduzzi... chi era costui?": Silvano Baldassarri ricorderà la figura del valente storico del diciannovesimo secolo, bagnacavallese, purtroppo poco noto ai più.