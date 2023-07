A tavola per gli alluvionati Cucina Cristiano Cavolini Una cena di beneficenza a Lugo per sostenere le famiglie dell'asilo nido di Sant'Agata colpito dall'alluvione. Ospite speciale: Cristiano Cavolini, ex presidente della Pro loco. Menù servito all'aperto. Ricavato per acquistare kit per bimbi. 30 euro a persona, 10 per i bimbi. Adesioni entro domenica 23 luglio.