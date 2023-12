A tavola per sentirsi uniti: "A pranzo cento persone"

"È andato tutto nel migliore dei modi. La partecipazione è stata alta. Siamo soddisfatti". Patrizia Berardi è reduce da una giornata impegnativa, visto che ieri il centro sociale ’La Quercia’ di Ravenna (struttura della quale Berardi è presidente) ha ospitato la 18esima edizione del pranzo della solidarietà, organizzato dalla Consulta del volontariato del Comune. "Tutti e 100 gli inviti che avevamo fatto attraverso i servizi sociali sono stati raccolti – prosegue Berardi –. Alla giornata hanno partecipato complessivamente 125 persone, tra volontari della Consulta e della Protezione civile". Numeri che danno il senso di una giornata dedicata agli altri e a chi ha difficoltà a trovare un pasto caldo. Alle 12 di ieri i commensali hanno potuto pranzare come Dio comanda – lasagne, pollo e coniglio al forno con patate e, naturalmente, il panettone e gli altri dolci della tradizione natalizia la proposta culinaria – grazie, appunto, al lavoro di tanti volontari. Sette erano impegnati in cucina – "e abbiamo preparato un menù diverso per i musulmani" –, altrettanti hanno invece servito in sala. I cento invitati hanno pranzato in un locale ampio e luminoso. La Consulta, si legge in una nota, ’organizza questo pranzo ormai da parecchi anni e nel tempo la formula è stata rivista e riadattata a seconda delle esigenze del momento; si è partiti con pranzi esclusivamente nelle parrocchie, per poi spostarsi anche in ambienti diversi come i centri sociali ( ricordiamo quello del 2019 fatto al Centro Sociale Bosco Baronio) per poi rivedere ancora la formula causa pandemia Covid per arrivare infine allo scorso anno quando è stato fatto direttamente in collaborazione con Caritas presso la mensa Santa Teresa’.

Il messaggio che vuole essere trasmesso, ’indipendentemente dal luogo dove si svolge il pranzo, è quello del volontariato come valore sociale della solidarietà e dell’auto aiuto non concentrato in una sola giornata ma tutto l’anno’. Un momento speciale è stato pensato per i bambini presenti, che hanno potuto sorridere grazie ai clown e all’arrivo (non poteva di certo mancare) di Babbo Natale.