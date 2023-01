A teatro con Pinocchio Brindisi e balli al porto

A Cesena niente palco in piazza. Con l’assenza di un evento cardine che potesse calamitare l’attenzione della città, a caratterizzare la notte di San Silvestro sono state le feste private. Tra queste ha spiccato, come ormai da tradizione, quella organizzata al Teatro Verdi che dopo gli anni più cupi della pandemia è tornato a vestirsi a tema per offrire uno spettacolo dedicato a Pinocchio, con Mastro Geppetto impegnato a cesellare il suo burattino al centro della sala e con una coreografia come sempre da applausi, con tanto di piccola giostra, maxischermi, proiezioni e scenografie che scendevano dal soffitto. Paese dei Balocchi compreso. Cena – da tutto esaurito – tra platea e palchi, con un pubblico di tanti giovani impazienti di brindare a un 2023 migliore. A Cesenatico invece la location ce l’ha messa la scenografia del borgo marinaresco, avvantaggiata da meriti acquisti dai tempi di Leonardo da Vinci: in questo caso si è ballato e brindato in piazza Ciceruacchio insieme al sindaco Matteo Gozzoli. In riviera, i carabinieri, impegnati con 14 pattuglie nell’arco della giornata, sono intervenuti per un furto in un’abitazione nel lungomare, dalla quale erano stati sottratti denaro e monili in oro da una cassaforte.

Nella sala parto dell’ospedale Bufalini infine l’anno si è aperto con la nascita di Marco Mosconi (3.475 chili), che ha regalato il suo primo vagito alle 4.46 di mattina. L’ultima nata del 2022 è invece stata Aurora Ambrosino (3.175 chili) venuta alla luce alle 19.27. In tutto l’anno i nati registrati a Cesena sono stati 1993, compresi 40 parti gemellari.

l.r.