A teatro lo spettacolo comico che lotta contro i tumori

Uno spettacolo comico che apre le porte alla solidarietà. La compagnia teatrale ’Amici del Pronto soccorso’, formata da medici e infermieri del Pronto soccorso di Lugo e Ravenna unitamente ad altro personale dell’Ausl Romagna, tornerà sul palcoscenico del teatro Rossini il prossimo 5 marzo per raccogliere fondi da destinare alla Lilt e all’unità cure palliative. Dal titolo ’Con sta neve e con sto vento chi è che bussa al mio convento?’, lo spettacolo coinvolgerà 19 attori, 13 ballerini resi disponibili dal Centro Studi Danza e una decina di altri volontari inseriti nello staff tecnico. In tutto 41 persone dirette da Paolo Parmiani, che non solo si occuperà della regia ma salirà sul palco anche in veste di attore. "Mai mi sarei aspettato di dover anche recitare – ha commentato divertito Parmiani –. Durante le prove sono rimasto colpito dalla passione che anima tutti coloro che fanno parte della compagnia e che, in modo del tutto gratuito, hanno reso disponibile molto del loro tempo a conclusione dei turni di lavoro. Lo spettacolo unisce prosa, musica, canto, coreografia fuse in una storia che diverte ma offre anche un importante messaggio finale di apertura e confronto, aiuto reciproco e fiducia nel futuro".

1 20 anni fa dall’iniziativa di Stefano Para, la compagnia torna al Rossini dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia. Il denaro raccolto attraverso la vendita dei biglietti legati ai due spettacoli che si terranno domenica 5 marzo, nel pomeriggio a partire dalle 16 e alla sera, dalle 20.30, saranno devoluti a sostegno di vari progetti.

A beneficiare dei fondi saranno la sezione ravennate della Lilt, Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori presieduta dalla lughese Laura Baldinini Senni, che li spalmerà sulle iniziative fra cui il progetto andrologico per la prevenzione dei tumori dell’apparato sessuale maschile diretto agli alunni del liceo e del polo tecnico di Lugo, e il dipartimento Cure palliative. In quest’ultimo caso, "i fondi contribuiranno – spiega il direttore dell’unità di Ravenna e dell’hospice di Lugo e Faenza, Luigi Montanari – ad acquistare un mezzo di trasporto per consentire agli operatori di effettuare trattamenti domiciliari". Il costo dei biglietti di ingresso allo spettacolo è di 10 euro. La prevendita è alla Tabaccheria Ricci Picciloni di via Acquacalda 138.

Monia Savioli