A teatro va in scena la 2ª guerra mondiale nell’area di Russi

Stasera fa tappa a Russi la seconda parte della rassegna ’Italian Victory 1944-45’: un’iniziativa dell’associazione Senio River 1944-1945, curata da Marco Dalmonte e Candido Parrucci, che ha lo scopo di ricordare la Seconda Guerra Mondiale in Emilia-Romagna, attraverso una serie di proiezioni di filmati girati durante la Liberazione. Come in ogni appuntamento, anche a Russi una parte dei video mostrati costituirà materiale inedito: riprese che saranno mostrate per la prima volta in pubblico da quando furono girate nel 1945.

Al centro di questo specifico incontro, organizzato in collaborazione col Comune di Russi e la sezione Anpi locale, ci sarà la storia dell’intera zona, dal novembre 1944 all’aprile 1945, con riprese realizzate presso Russi, ma anche nei territori vicini, dai dintorni di Prada all’area di Piangipane, dalle campagne a nord di San Pancrazio a quelle verso Faenza. Con particolare dovizia di particolari verranno descritti i combattimenti per il superamento del fiume Lamone presso Palazzo San Giacomo. E come sempre ci sarà spazio anche per conoscere la storia degli uomini dietro l’obiettivo, rispondere alle curiosità del pubblico e riflettere insieme sul nome della rassegna.

L’appuntamento è quindi per stasera alle 20.45, al teatro comunale, in via Cavour 10. L’ingresso è libero e gratuito.