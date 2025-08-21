A Torri di Mezzano la camminata ‘Dopo di noi’. Mille iscritti per sostenere la Fondazione

Si è svolta a Torri di Mezzano la 13ª edizione della camminata ludico-motoria ‘Dopo di Noi’, evento non competitivo sui percorsi di 6 e 3 km, con partenza e arrivo presso la struttura residenziale della Fondazione Dopo di Noi. Oltre 1.000 persone hanno preso parte all’iniziativa, tra cui oltre 500 podisti ufficialmente iscritti, cittadini, famiglie, amici e sostenitori della struttura che ospita persone con disabilità, gestita dalla Cooperativa San Vitale. L’evento, nato nel 2011 da un’idea dell’ex sindaco di Alfonsine Angelo Antonellini e di Alfredo Bagnari, allora presidente della Podistica Alfonsinese, si è trasformato negli anni in un appuntamento fisso. Fondamentale il contributo organizzativo del Coordinamento delle Società Podistiche Ravennati, della UISP Ravenna-Lugo, del Centro Sociale ‘Il Girasole’ di Alfonsine, dei volontari e delle associazioni del territorio.

A rendere la serata ancora più speciale, l’esibizione offerta dal gruppo di ballo ‘Milleluci’ di Alfonsine, accolto con entusiasmo dagli ospiti della struttura.

La camminata prende il nome dalla Fondazione Dopo di Noi, nata nel 2004 con una missione tanto delicata quanto fondamentale: offrire un futuro sereno alle persone con disabilità quando i genitori e i familiari non potranno più occuparsene.