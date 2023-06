A tu per tu con Cattelan e Malika Ayane

Matteo Cavezzali, scrittore e curatore di ScrittuRa festival, ha presentato la propria rassegna che si terrà a Lugo, da giovedì a lunedì. Si comincia giovedì alle 18.30 al chiostro del Carmine, dove Alberto Rollo propone ‘Educazione sentimentale di un escursionista’. Alle 21 saliranno sul palco del Pavaglione, Maura Gancitano e Andrea Colamedici con ‘Chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo’ (Harper Collins). Venerdì 9 alle 18.30 al chiostro del Carmine, Francesco Zani sarà ospite con il suo ‘Parlami’ (Fazi) presentato da Teoderica Angelozzi. Alle 21, al Pavaglione, Francesco Piccolo parlerà di ‘Fellini vs Visconti’ in dialogo con Matteo Cavezzali. Sabato 10, alle 18.30, al chiostro del Carmine, dialogheranno lo scrittore Alessio Torino e il fumettista Davide Reviati, moderati da Patrizia Randi, su ‘Il romanzo di formazione’. Alle 21, Malika Ayane, sarà Pavaglione per l’incontro su ‘Parole, musica, amore e felicità’ con Matteo Cavezzali. Domenica 11, alle 18.30, Vera Gheno, al chiostro del Carmine, racconterà ‘Le parole delle scrittrici’ in dialogo con Maria Chiara Sbiroli. Alle 21, al Pavaglione, Roberto Mercadini porterà ‘Storie della bibbia’. Le giornate di ScrittuRa a Lugo chiudono in grande stile lunedì 12 giugno. Alle 18.30, al chiostro del Carmine, Sabina Guzzanti propone ‘Vecchi rivoluzionari contro robot’ con Gianni Gozzoli.

Alle 21, Alessandro Cattelan sarà al Pavaglione per mettere ‘L’accento sui libri’ in dialogo con Matteo Cavezzali. ScrittuRa Festival è realizzato da Onnivoro col contributo del Comune di Lugo e della Regione, con la collaborazione della biblioteca Trisi, della libreria Alfabeta e del Caffè letterario di Lugo.

"Nell’anno più difficile per Lugo e la Romagna non abbiamo voluto rinunciare alla possibilità di coltivare la bellezza" ha dichiarato Cavezzali.