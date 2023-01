A tu per tu con Grandi, Pelù e Ruggeri

di Monia Savioli

Tre dialoghi in musica con altrettanti grandi artisti. A partire dal mese prossimo esordirà, sul palcoscenico del Rossini di Lugo, la rassegna ‘Rossini d’autore’, inserita in quella che il sindaco della città, Davide Ranalli, definisce "la fase nuova del teatro. Una fase – aggiunge – che affianca elementi di continuità come la prosa ad altri di innovazione come il Rossini d’autore". Intervistati dal giornalista, dj radiofonico e conduttore di Virgin Radio, Massimo Cotto, attraverso una formula che unisce il dialogo al concerto, saliranno sul palcoscenico lughese Enrico Ruggeri, il 17 febbraio, Irene Grandi, il 10 marzo e Piero Pelù il 21 aprile.

"La scelta è caduta su di loro perché hanno molti punti in comune – spiega Cotto. Tutti e tre sono in bilico fra rock e canzone d’autore, nessuno di loro ha mai avuto problemi a salire su palcoscenici meno famosi di altri e, soprattutto, ognuno di loro ha una grande capacità di aprirsi e raccontare. Spero di portare tutti e tre a condividere gli aneddoti meno noti o inediti con il pubblico di Lugo che potrà interagire. Incontri come questi, di parole e musica – sottolinea – hanno una caratteristica: sono irripetibili, perché gli artisti non conoscono le mie domande ed io non so le loro risposte. Sul palcoscenico del Rossini quindi prenderanno vita degli eventi unici. Personalmente non vedo l’ora che sia il 17 febbraio per iniziare questo ciclo insieme a Enrico Ruggeri".

Durante gli incontri, ogni cantante racconterà se stesso attraverso le sue canzoni, riprodotte in modo semplificato con un accompagnamento musicale essenziale, ed i suoi ricordi. Per Ruggeri si tratterà di ripercorrere quasi 50 anni di rock e canzoni d’autore dagli esordi punk di Champagne Molotov e Decibel alle numerose partecipazioni al Festival di Sanremo. Irene Grandi svelerà la sua passione per il soul ed il blues, reinterpretando molti dei suoi brani e Pelù racconterà i 40 anni di rock italiano scritti da lui e dai Litfiba.

"La presenza femminile sarà molto importante – aggiunge Cotto – Enrico Ruggeri l’ha cantata più volte, raccontandola attraverso la sua penna maschile ma con uno sguardo al femminile in particolare nel brano ‘Quello che le donne non dicono’. Irene Grandi porta sul palcoscenico un mix di forza e fragilità mentre Pelù con il suo ‘Regina di Cuori’ ha delineato con attenzione la figura femminile. Spero che ci sarà una seconda edizione di questi incontri – conclude Cotto- non perché io voglia mettere le mani avanti ma perché mettersi in cammino per un traguardo lontano è più stimolante".

Tutti gli incontri della rassegna avranno inizio alle ore 21. I biglietti disponibili sia alla biglietteria del Teatro sia sulla piattaforma vivaticket.com si potranno acquistare da lunedì 30 gennaio, a partire dalle ore 10.