A tutto jazz con The Crazz Big Band La 'The Crazz Big Band' si esibirà stasera alle 21.30 al Mama's Club di Ravenna, proponendo jazz, smooth jazz e latin jazz. La band, composta da 11 musicisti, è nata durante gli anni del liceo musicale e si è riunita nel novembre 2022 per realizzare il progetto che avevano sempre sognato.