A Villa San Martino sono cominciati i lavori per la fibra ottica

"Portare la fibra ottica a Villa San Martino era uno degli impegni che ci eravamo presi nei confronti dei cittadini della frazione e che oggi siamo ben lieti di poter annunciare come in via di compimento. Abbiamo così portato connettività ultraveloce ad una delle poche zone del nostro Comune che erano rimaste ancora scoperte perché escluse dai piani ministeriali". Così l’assessore con delega all’Informatica, Luigi Pezzi, commenta l’avvio dei lavori per la posa di cavi in fibra ottica nella frazione lughese di Villa San Martino, con l’obiettivo di cablare una buona parte del paese e colmare un divario digitale che ancora persisteva. I lavori sono a cura di Spadhausen, azienda che ha firmato un’intesa con il Comune di Lugo dopo aver vinto un avviso pubblico e che lavora con particolare attenzione sui territori che vengono ignorati dai grandi player nazionali del settore. I lavori prevendono la posa di dodici pozzetti collocati in zone strategiche della frazione urbana e tagli in micro-trincea ridotta, a basso impatto ambientale, e che non richiedono il ripristino stradale perché sono tagli di massimo 4 cm di larghezza e 20 cm di profondità. Una modalità ampiamente utilizzata proprio da Spadhausen che permette di svolgere i lavori con maggiore rapidità e di riaprire una strada o un marciapiede nella stessa giornata senza creare disagi per la cittadinanza. I cavi in fibra ottica verranno posati dove possibile utilizzando l’illuminazione pubblica (come da protocollo d’intesa). Ogni cittadino interessato potrà contattare l’azienda (www. Spadhausen.comlp) per verificare la possibilità di accedere al servizio e i relativi costi. Le famiglie e le aziende potranno usufruire di una connessione in fibra ottica in modalità ‘FTTH’ con velocità fino a 300 Mbits in download e upload con un canone sempre uguale di 29,90 euro.

lu.sca.