A Villanova di Bagnacavallo arrivano i nuovi murales

Torna a Villanova di Bagnacavallo l’iniziativa ‘Il muro racconta’. La seconda edizione della rassegna, inaugurata nel 2022 da una prima produzione estiva di undici murales realizzati sulle facciate di alcune case della frazione – in via Glorie Inferiore e Superiore – per valorizzare la tradizione legata alla lavorazione delle erbe palustri, torna per dare voce, questa volta al fascino degli antichi mestieri.

Sempre promossa dal gruppo di volontari ‘Gente, che posto!’ e finanziata dal Centro sociale il Senato, la nuova edizione vede il coinvolgimento di diversi artisti reclutati attraverso la campagna social promossa lo scorso dicembre. L’annuncio pubblicato era per la ricerca di nuovi artisti.

E all’appello hanno risposto in tantissimi, provenienti anche da località lontane. "Il paese, ricco di iniziative e di attività, è ormai diventato una vetrina per tanti – spiegano gli organizzatori. "Il primo murale di questa edizione rappresenterà lo storico camioncino della frutta e verdura che fino agli anni 80 è stato un punto di riferimento per tutti i villanovesi. L’opera – concludono – è realizzata dall’artista Andrea Tamburini, 40 anni, originario di Voltana e residente a Modena che, proprio in questi giorni, sta lavorando al murale".

I dipinti già realizzati l’anno scorso nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana sono stati dotati di qr code per poter accedere a informazioni sull’opera.

Monia Savioli