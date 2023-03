A Villanova di Bagnacavallo gli alberi si vestono di lavori all’uncinetto

L’idea è venuta a Milena Pagani, ma ha trovato l’adesione e il sostegno di tutti: dalla Cassa di Ravenna alla Parrocchia proprietarie dell’area, al Consiglio di zona e associazione della terza età “Senato”, al gruppo di camminatori “Villa nordic”, ma soprattutto ai tanti cittadini che hanno deciso di valorizzare Villanova con iniziative di riqualificazione (iniziato l’anno scorso un programma di murales, che continua). Così, tante signore di Villanova ma anche ucraine ospiti nel comprensorio si sono messe a sferruzzare e lavorare di uncinetto, e con tanta lana riciclata (e pochissima acquistata) hanno deciso di vestire gli alberi, prima che si rivestano da soli con le foglie, i fiori e colori dell’imminente primavera. L’installazione temporanea, sulla via provinciale che attraversa la frazione, resterà presumibilmente fino al tradizionale appuntamento della Sagra delle Erbe palustri, in settembre; inaugura oggi (celebra anche la creatività delle donne) alle 14.30 e invita tutti. Un altro appuntamento è già in programma per l’inaugurazione del prossimo murale.

Valeria Giordani